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Danimarkalı diye satıp kandırdılar... Test sonucunu gören aileler şokta: Hepsi Türk çıktı

Danimarkalı diye satıp kandırdılar... Test sonucunu gören aileler şokta: Hepsi Türk çıktı

09:31, 21/10/2026, Çarşamba
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Danimarkalı diye satıp kandırdılar... Test sonucunu gören aileler şokta: Hepsi Türk çıktı
DNA testiyle ortaya çıktı: Danimarkalı diye satılan yumurtaların adresi Türkiye

Çocuk sahibi olmak için KKTC’deki tüp bebek merkezine başvuran İngiliz çift, DNA testiyle büyük bir gerçekle yüzleşti. Danimarkalı donörden alındığı söylenen yumurtaların Türkiye’deki yasa dışı şebekeden temin edildiği ortaya çıktı. Aynı merkezden tedavi gören 30 ailede daha benzer şüpheler tespit edildi.

İngiltere
’de yaşayan 39 yaşındaki Rachel ve eşi, çocuk sahibi olabilmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) bir tüp bebek merkezine başvurdu. Donörlerin tıbbi geçmişi, eğitim durumu, saç ve göz rengi gibi özelliklerini inceleyen çift, katalogdan Danimarka kökenli olduğu belirtilen bir donörü seçti. Çift, bu donörden alındığı söylenen yumurtalarla çocukları Jonah’a kavuştu.

Ancak çocuklarının fiziksel özelliklerinin seçtikleri donörle örtüşmediğini düşünen aile, DNA testi yaptırmaya karar verdi. Test sürecinde ortaya çıkan bilgiler, çiftin yıllardır doğru bildiği gerçeği sorgulamasına neden oldu.

Danimarkalı donör iddiası boşa çıktı

Aileye yumurtaların alındığı belirtilen Danimarka merkezli Cryos International, KKTC’deki tüp bebek merkezine hiçbir zaman yumurta teslim etmediğini bildirdi. Böylece aileye Danimarkalı donörden alındığı söylenen yumurtaların kaynağına ilişkin ciddi soru işaretleri ortaya çıktı.

Yumurtaların izi İstanbul’daki şebekeye uzandı

Yapılan incelemelerde, Danimarkalı veya İskandinav kökenli donörlerden alındığı belirtilerek ailelere satılan yumurtaların İstanbul’daki yasa dışı üreme hücresi ticareti şebekesinden temin edildiği belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Hacer T. liderliğindeki şebekeye yönelik yürüttüğü soruşturmada mağdur ailelerin sayısının daha fazla olduğu tespit edildi.

Aynı merkezden 30 çocuk daha çıktı

Olayın ortaya çıkmasının ardından aynı tüp bebek merkezinde benzer yöntemlerle tedavi gören başka aileler de çocukları için genetik test yaptırdı. İncelemelerde, 30 çocuğun biyolojik kökeninin Türkiye ile bağlantılı olduğunun belirlendiği bildirildi. Böylece başlangıçta tek bir ailenin şüphesiyle gündeme gelen olayın, çok sayıda aileyi ilgilendiren yasa dışı yumurta ticareti soruşturmasıyla bağlantısı ortaya çıktı.

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