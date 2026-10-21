Danimarkalı diye satıp kandırdılar... Test sonucunu gören aileler şokta: Hepsi Türk çıktı
Çocuk sahibi olmak için KKTC’deki tüp bebek merkezine başvuran İngiliz çift, DNA testiyle büyük bir gerçekle yüzleşti. Danimarkalı donörden alındığı söylenen yumurtaların Türkiye’deki yasa dışı şebekeden temin edildiği ortaya çıktı. Aynı merkezden tedavi gören 30 ailede daha benzer şüpheler tespit edildi.
Ancak çocuklarının fiziksel özelliklerinin seçtikleri donörle örtüşmediğini düşünen aile, DNA testi yaptırmaya karar verdi. Test sürecinde ortaya çıkan bilgiler, çiftin yıllardır doğru bildiği gerçeği sorgulamasına neden oldu.
Danimarkalı donör iddiası boşa çıktı
Aileye yumurtaların alındığı belirtilen Danimarka merkezli Cryos International, KKTC’deki tüp bebek merkezine hiçbir zaman yumurta teslim etmediğini bildirdi. Böylece aileye Danimarkalı donörden alındığı söylenen yumurtaların kaynağına ilişkin ciddi soru işaretleri ortaya çıktı.
Yumurtaların izi İstanbul’daki şebekeye uzandı
Yapılan incelemelerde, Danimarkalı veya İskandinav kökenli donörlerden alındığı belirtilerek ailelere satılan yumurtaların İstanbul’daki yasa dışı üreme hücresi ticareti şebekesinden temin edildiği belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, Hacer T. liderliğindeki şebekeye yönelik yürüttüğü soruşturmada mağdur ailelerin sayısının daha fazla olduğu tespit edildi.
Aynı merkezden 30 çocuk daha çıktı
Olayın ortaya çıkmasının ardından aynı tüp bebek merkezinde benzer yöntemlerle tedavi gören başka aileler de çocukları için genetik test yaptırdı. İncelemelerde, 30 çocuğun biyolojik kökeninin Türkiye ile bağlantılı olduğunun belirlendiği bildirildi. Böylece başlangıçta tek bir ailenin şüphesiyle gündeme gelen olayın, çok sayıda aileyi ilgilendiren yasa dışı yumurta ticareti soruşturmasıyla bağlantısı ortaya çıktı.