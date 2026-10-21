Trabzon'da palamut avı faciayla bitti: Tonlarca ağırlıktaki vinç balıkçıların üzerine böyle düştü

Trabzon açıklarında palamut avı için denize açılan balıkçı teknesinde meydana gelen kazada büyük bir acı yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde kıyıdan 30 mil açıkta gerçekleşti. Akçaabat’tan tekneyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutları makara ve vinç sistemiyle tekneye çekmeye çalıştığı sırada talihsiz bir kaza yaşandı.

Ağların çekilmesi esnasında taşıyıcı halatın henüz belirlenemeyen bir nedenle kopması sonucu, tonlarca ağırlıktaki vinç sistemi çalışan balıkçıların üzerine devrildi. Kazada 4 balıkçı ağır şekilde yaralanırken, teknede büyük bir panik ve can pazarı yaşandı.

Olayın ardından başka bir teknenin yardımıyla Araklı Limanı’na getirilen yaralı balıkçılar, hazır bekleyen ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2 çocuk babası İzzet Sırtbaşı (40), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sırtbaşı'nın acı haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi memleketi Ordu’nun Gölköy ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Diğer 3 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, balıkçılara mezar olan kazanın anları balıkçı teknesinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ağları çeken mürettebatın üzerine vinç sisteminin devrildiği ve teknedekilerin yaşadığı şok ile panik anları açıkça yer aldı.