Ankara merkezli 7 ilde dev operasyon: Müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasında 45 gözaltı

​Söz konusu müstehcen içerikli paylaşımların genel ahlaka aykırı, aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan veya gelişimlerini zedeleyici, cinsiyetsizleştirmeye teşvik edecek nitelikte ve kamu düzenini bozacak mahiyette olduğu tespit edildi.