Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 19 kişi gözaltı
09:05, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:40, 13/10/2026, Salı
DHA
Arşiv
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu madde kullanma ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 19'u yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş' suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Gündem
İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Gündem
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 5 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
Gündem
İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon: 18 zanlı yakalandı
Gündem
Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı