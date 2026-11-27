Yenimahalle'deki Toptancı Hali'nde iş yeri sahiplerine yönelik baskı, tehdit, nitelikli yağma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları, sevkiyata gelen araçlara korsan otoparkçılık yöntemiyle baskı uyguladıkları ve kanunsuz ücret talep ettikleri gerekçesiyle
gözaltınaalınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
AnkaraEmniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince 25 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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