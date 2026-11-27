3 bin 889 personel ve 10 hava aracı katıldı
Son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlara toplam 2 bin 431 ekip, 3 bin 889 personel, 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği katıldı. Çalışmalar sonucunda 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"
Bakanlığın açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız süreceği vurgulanarak, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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