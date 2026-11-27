Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İçişleri Bakanlığı nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

3 bin 889 personel ve 10 hava aracı katıldı

Son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlara toplam 2 bin 431 ekip, 3 bin 889 personel, 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği katıldı. Çalışmalar sonucunda 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 1.870 şüpheliden 1.017'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 291'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Reklam Reklam

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Bakanlığın açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız süreceği vurgulanarak, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Reklam Reklam

Özgün

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2026: 112 acil çağrı merkezi 60 KPSS puanıyla çağrı karşılama personeli alınacak! Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı

Gündem

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2,2 milyar TL para trafiği tespit edildi

Gündem

Yeni nesil suç örgütlerine 60 ilde operasyon: 280 şüpheli yakalandı