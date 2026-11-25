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60 ilde polis ekiplerince yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 280 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığının operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, 60 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda 280 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Ortak çalışma yürütüldü

Operasyonlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin faaliyetleri tespit edildi

Açıklamada, yakalanan şüphelilerle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Silahlı eylemler, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karıştıkları, halk üzerinde korku ve panik oluşturdukları, yasa dışı silah temini ve ticareti ile yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları, sosyal medya platformları üzerinden yeni eleman kazanmaya çalıştıkları ve baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarda bulunarak örgüt propagandası yaptıkları, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri tespit edildi."

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