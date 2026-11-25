Antalya'nın Alanya ilçesinde kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtan 5 şüpheli, 66 yaşındaki S.B.'yi 2 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla yakalandı.

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Antalya'da kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, 66 yaşındaki bir kadını 2 milyon TL dolandırdı. Olayla ilgili Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Telefonla korkutup ziynet eşyalarını istediler

Alanya ilçesinde yaşayan S.B. (66) isimli kadını telefonla arayan kişiler, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıttı.

Şüpheliler, adının terör örgütüne karıştığını söyleyerek kadını korkuttu.

Kadından kendileri dışında kimseyle iletişim kurmamasını isteyen şüpheliler, evindeki bilezik, altın, yüzük ve küpelerle bankadaki nakit parasını teslim etmesini istedi.

Telefonda söylenenlere inanan kadın, ziynet eşyalarını ve nakit parasını Saray Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında bir kişiye teslim etti.

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Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polis merkezine başvurdu.

5 Şüpheli yakalandı

Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) adreslerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, 2 milyon TL dolandırılan S.B.'ye parasının 190 bin TL'sinin teslim edildiği öğrenildi.

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