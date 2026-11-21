Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kaldırımdaki taşların altına saklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda 3 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 785 gram skunk, satışa hazır 20 paket skunk, 4 paket içerisinde satışa hazır 25 gram kokain ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Öte yandan şüphelilerin bazı uyuşturucu maddeleri kaldırım taşlarının altına saklama anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan adli işlemler kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.