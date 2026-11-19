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AK Parti'ye geçen isimler arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 başkana "Aramıza hoş geldiniz" dedi.

Özdemir toplantıda AK Parti'ye katıldı

Dün akşam saatlerinde CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında AK Parti'ye katıldı.

Bir süre önce CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ile yine dün akşam CHP'den istifa eden Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da Özdemir'le birlikte AK Parti'ye geçti.

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Rozetler takıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 başkana "Aramıza hoş geldiniz" dedi.

Sahnede başkanlara Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Antalya milletvekilleri eşlik etti.

Büşra Özdemir kimdir?

Büşra Özdemir, 1988 yılında Antalya'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Antalya'da Adem Tolunay Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Özdemir, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, yüksek lisans eğitimini ise Akdeniz Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında aldı.

Mesleğe 2013 yılında Antalya Barosu'na kayıtlı serbest avukat olarak başladı.

2014 yılındaki yerel seçimde CHP'den Konyaaltı Belediye Meclisi'ne, 2019 yılındaki yerel seçimde de Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi'nde Meclis Üyesi seçildi.

2019 ile 2024 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Özdemir, 2024 yılındaki seçimde Konyaaltı Belediye Başkan aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi'nde Meclis Üyesi seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Başkanvekilliği, Encümen Üyeliği ve Harita Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütürken, Muhittin Böcek'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025'te yapılan oylamada Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından başkanvekili seçildi.

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Özdemir, evli ve 1 kız annesi, İngilizce biliyor.

DHA

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