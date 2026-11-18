Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) maskotu caretta caretta, eğlenceli bir animasyon videosuyla bu kez ilgi odağı oldu.
Paylaşım COP31'in sanal medya hesabından yapıldı, videoda carettanın konferans alanındaki maceraları renkli görüntülerle anlatıldı.
Antalya'nın simgelerinden biri olan ve nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağası caretta caretta, 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31'de maskot olarak yer alıyor.
Konferans, dünyanın farklı ülkelerinden devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları, bilim insanlarını, çevre örgütlerini ve binlerce katılımcıyı buluşturuyor. Caretta karakteri ise doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına dikkati çekiyor.
22 Saniyelik videoda carettanın maceraları
22 saniyelik animasyon videosu COP31'in sanal medya hesabında yayınlandı. Boynunda kırmızı beyaz fular bulunan, iri yeşil gözlü mavi caretta karakterinin konferans alanındaki eğlenceli maceraları bu videoda anlatılıyor.
Gerçek görüntülerle animasyonun bir araya getirildiği videoda caretta, bitkiler ve çiçeklerle çevrili alanlarda oturuyor, konferans katılımcılarının arasında dolaşıyor ve farklı sahnelerde izleyenlerin karşısına çıkıyor.
Maskotla çok sayıda kişi fotoğraf çektiriyor
COP31'in maskotu yalnızca dijital ortamda değil, konferans alanında da ilgi görüyor.
Konferansın farklı noktalarında caretta caretta kostümü giyen görevliler katılımcılarla bir araya geliyor.
Özellikle yabancı konukların ve ziyaretçilerin ilgi gösterdiği maskotla çok sayıda kişi hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Caretta karakteri, renkli görüntülere sahne olan alanda konferansın en dikkat çekici simgelerinden biri oldu.
Antalya kıyılarında koruma çalışmaları yürütülüyor
Caretta carettalar açısından büyük önem taşıyan Antalya, Akdeniz'deki en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.
Belek, Kızılot, Çıralı ve Patara sahilleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı önemli kumsallar arasında bulunuyor.
Her yıl binlerce caretta carettanın yuvaladığı Antalya kıyılarında, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşması için koruma çalışmaları yürütülüyor.
Konferansın doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik mesajı, iklim değişikliği, kıyı yapılaşması, ışık kirliliği ve insan faaliyetleri gibi tehditlerle karşı karşıya kalan deniz kaplumbağalarının maskot seçilmesiyle de örtüşüyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.