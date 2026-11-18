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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) maskotu caretta caretta, eğlenceli bir animasyon videosuyla bu kez ilgi odağı oldu.

Paylaşım COP31'in sanal medya hesabından yapıldı, videoda carettanın konferans alanındaki maceraları renkli görüntülerle anlatıldı.

DHA COP31'in maskotu caretta caretta, konferans alanında katılımcılarla birlikte sevinçle zıplarken, konferansın sanal medya hesabında paylaşılan animasyon videosunda da yer aldı.

Antalya'nın simgelerinden biri olan ve nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağası caretta caretta, 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31'de maskot olarak yer alıyor.

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Konferans, dünyanın farklı ülkelerinden devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları, bilim insanlarını, çevre örgütlerini ve binlerce katılımcıyı buluşturuyor. Caretta karakteri ise doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına dikkati çekiyor.

DHA COP31'in maskotu caretta caretta, konferans alanında katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirirken ilgi görüyor.

22 Saniyelik videoda carettanın maceraları

22 saniyelik animasyon videosu COP31'in sanal medya hesabında yayınlandı. Boynunda kırmızı beyaz fular bulunan, iri yeşil gözlü mavi caretta karakterinin konferans alanındaki eğlenceli maceraları bu videoda anlatılıyor.

Gerçek görüntülerle animasyonun bir araya getirildiği videoda caretta, bitkiler ve çiçeklerle çevrili alanlarda oturuyor, konferans katılımcılarının arasında dolaşıyor ve farklı sahnelerde izleyenlerin karşısına çıkıyor.

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DHA COP31'in maskotu caretta caretta, konferans alanındaki maceralarını anlatan 22 saniyelik animasyon videosuyla sanal medya hesabında ilgi odağı oldu.

Maskotla çok sayıda kişi fotoğraf çektiriyor

COP31'in maskotu yalnızca dijital ortamda değil, konferans alanında da ilgi görüyor.

Konferansın farklı noktalarında caretta caretta kostümü giyen görevliler katılımcılarla bir araya geliyor.

DHA COP31'in maskotu caretta caretta, konferans alanında fotoğraf çektirmek isteyen katılımcılar ve ziyaretçilerle ilgi gördü.

Özellikle yabancı konukların ve ziyaretçilerin ilgi gösterdiği maskotla çok sayıda kişi hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Caretta karakteri, renkli görüntülere sahne olan alanda konferansın en dikkat çekici simgelerinden biri oldu.

DHA COP31'in maskotu caretta caretta, konferans alanında akordeon eşliğinde el sallayarak katılımcıların ilgi odağı oldu.

Antalya kıyılarında koruma çalışmaları yürütülüyor

Caretta carettalar açısından büyük önem taşıyan Antalya, Akdeniz'deki en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Belek, Kızılot, Çıralı ve Patara sahilleri, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı önemli kumsallar arasında bulunuyor.

DHA COP31'in maskotu caretta caretta, konferans alanında katılımcılarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Her yıl binlerce caretta carettanın yuvaladığı Antalya kıyılarında, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşması için koruma çalışmaları yürütülüyor.

Konferansın doğa ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik mesajı, iklim değişikliği, kıyı yapılaşması, ışık kirliliği ve insan faaliyetleri gibi tehditlerle karşı karşıya kalan deniz kaplumbağalarının maskot seçilmesiyle de örtüşüyor.

DHA COP31'in maskotu caretta caretta, konferans alanında katılımcılarla fotoğraf çektirerek ilgi gördü

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