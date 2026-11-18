Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat'taki kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen bin 950 kaçak güneş gözlüğü ile bin 360 kaçak saati sergiledi

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 950 güneş gözlüğü ve bin 360 saat ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu değerlendirilen araçta ve işletmede arama yapıldı.

Aramalarda, bin 950 kaçak güneş gözlüğü ile bin 360 kaçak saat olmak üzere toplam 3 bin 310 ürün ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta ele geçirdiği 1.950 kaçak güneş gözlüğü ve 1.360 kaçak saati sergiledi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ta yapılan kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen 1.950 kaçak güneş gözlüğü ve 1.360 kaçak saati sergiledi.

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