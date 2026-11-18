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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı İsafakılı köyünde muhtarlığın başlattığı örnek uygulama kapsamında, her haneden gönüllü olarak toplanan 10 kilogram fındığın geliriyle köydeki tüm cenaze hizmetleri ücretsiz karşılanıyor.

İsafakılı Köyü Muhtarlığı'nın 2024 yılında başlattığı uygulama, köylülerin desteğiyle sürdürülüyor.

Hanelerden her yıl fındık hasadının ardından toplanan fındıklar, köy sakinleri tarafından imece usulü temizlenerek satışa hazırlanıyor.

Köy muhtarı Mehmet Kaçar, fındık fiyatlarının beklentilerin altında kalması nedeniyle toplanan fındıkları Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) vermeyi planladıklarını belirtti.

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IHA İsafakılı köyünde kadınlar, cenaze hizmetlerinin gelirine kaynak olacak fındıkları imece usulü ayıklıyor

"Bütün cenaze hizmetlerini ücretsiz karşılıyoruz"

Uygulama hakkında bilgi veren Kaçar, "Köyümüzde cenaze olduğunda hastaneden cenazemizi alıyor, gasilhanede yıkatıyoruz. Mezarın hazırlanmasından defin işlemlerine kadar bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Defin sonrasında pide, ayran, çay, şeker, su ve diğer ikramları üç gün boyunca ücretsiz olarak sağlıyoruz. 2024 yılında göreve geldiğimizde ekibimizle birlikte böyle bir karar aldık. Köylülerimiz de uygulamadan oldukça memnun" dedi.

IHA İsafakılı Köyü Muhtarı Mehmet Kaçar, köylülerden toplanan fındıkları temizletirken cenaze hizmetlerinin fındık geliriyle ücretsiz karşılandığını anlatıyor.

"Kötü günler için de kaynak oluşturuyoruz"

Kaçar, toplanan fındıkların gelirleriyle ihtiyaç halinde zor durumda kalan ailelere de destek olmayı planladıklarını ifade etti.

IHA İsafakılı köyünde fındık hasadından toplanan fındıkları temizleyen köylüler, muhtar Mehmet Kaçar'ın başlattığı imece usulü dayanışmayla cenaze masraflarını karşılıyor.

Muhtar Kaçar, "İsafakılı merkez ve Durabeyli Mahallesi halkımız bu çalışmaya gönüllü olarak destek veriyor. Tüm köylülerimize teşekkür ediyorum. Başka köylerimizin de bu uygulamayı hayata geçirmesini tavsiye ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde cenaze hizmetlerimizi yürütüyoruz. Köyümle gurur duyuyorum" diye konuştu.

IHA İsafakılı köyünde kadınlar, cenaze masraflarını karşılamak için hanelerden toplanan fındıkları imece usulü ayıklıyor.

Kadınlardan imece usulü destek

Köy sakinlerinden Hatice Kaçar, her yıl kadınlarla bir araya gelerek toplanan fındıkları temizlediklerini söyledi.

IHA Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı İsafakılı köyünde kadınlar, cenaze hizmetlerinin gelirine destek olmak için toplanan fındıkları imece usulü ayıklıyor.

Kaçar, "Birlik ve beraberlik içerisinde fındıklarımızı ayıklıyoruz. Köyümüzde cenaze masrafları bu sayede ücretsiz karşılanıyor. Herkese böyle bir dayanışmayı tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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İsafakılı köyünde sürdürülen uygulama, toplumsal dayanışmanın ve imece kültürünün güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

IHA İsafakılı köyünde kadınlar, cenaze masraflarının karşılanmasını sağlayan fındıkları imece usulü ayıklıyor

IHA İsafakılı köyünde kadınlar, cenaze hizmetlerinin gelirine destek olmak için toplanan fındıkları imece usulü ayıklıyor

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