Küresel siyasetin ve ekonominin nabzı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Çin’in Shenzen kentinde atıyor. Zirve kapsamında Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çalışma kahvaltısında bir araya gelerek ikili ilişkileri ve küresel gelişmeleri ele aldı.
TRUMP'IN BUGÜN ÇİN'E GELMESİ BEKLENİYOR
Moskova ve Pekin liderlerinin gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından gözler Washington hattına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da APEC Zirvesi temasları kapsamında bugün Çin'e gitmesi bekleniyor.
19 KASIM'DA TARİHİ ZİRVEDE BULUŞACAKLAR
Shenzen’deki diplomasi trafiği 19 Kasım Perşembe günü zirveye ulaşacak. ABD Başkanı Donald Trump, APEC Zirvesi marjında ilk olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Trump'ın aynı gün, Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla düzenlenecek olan kritik üçlü zirvede yer alması bekleniyor. Dünya siyasetinin en belirleyici üç aktörünü aynı masada buluşturacak bu zirve, küresel dengeler açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
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