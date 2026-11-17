Abdullah Özdemir'den CHP'li belediyelere eleştiri

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul'daki CHP yönetimindeki belediyelerin hizmet performansına ve mali durumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'un sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını belirten Özdemir, CHP'li belediyelerin vatandaşların hizmet beklentilerine karşılık veremediğini savundu.

"CHP'li belediyeler iflasın eşiğinde"

CHP'ye geçen belediyelerin iflasın eşiğinde olduğunu öne süren Özdemir, Üsküdar Belediyesini örnek gösterdi. Özdemir, Üsküdar Belediyesinin 7,5 milyar liralık borçla devralındığını, bu tutarın 5,5 milyar lirasının SGK borcundan oluştuğunu iddia etti. Eyüpsultan Belediyesinde de maaş ödemelerinde sorun yaşandığını söyleyen Özdemir, belediyenin bu ay çalışanlarına maaşlarını tam olarak yatıramadığını ve cüzi miktarda ödeme yapıldığını söyledi.

"İBB'nin imkanı 14 bakanlıktan daha fazla"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçe ve imkanlarını eleştiren Özdemir, kurumun 14 bakanlıktan daha fazla imkana sahip olduğunu savundu. Eğitim Bakanlığının 160 okul inşa ettiğini, Gençlik ve Spor Bakanlığının ise farklı bölgelerde spor tesisleri, salonlar, havuzlar ve stadyumlar yaptığını belirten Özdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kentsel dönüşüm çalışmalarını da örnek gösterdi. İBB'nin İstanbul'un ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarının yetersiz kaldığını öne süren Özdemir, kentteki mevcut tablonun endişe verici olduğunu ifade etti.

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"İstanbul'u bu sıkıntılı süreçten kurtaracağız"

İstanbul'un geleceği için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Özdemir, şehrin sorunlarını çözmek ve İstanbullulara hizmet etmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Özdemir, İstanbul'u mevcut sıkıntılı süreçten çıkaracak iradeyi hep birlikte ortaya koymaya çalışacaklarını kaydetti.