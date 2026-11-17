Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Mimar Turgut Cansever Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özellikle Antalya manzarası izlemek isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği noktaya 07 DF 443 plakalı otomobille gelen Yunus K. ve Melisa K., dik yokuş olan yolun üst kısmına araçlarını park etti. Bir süre sohbet eden 2 kişinin içerisinde bulunduğu araç, bir anda geri geri kaymaya başladı. Freni boşalan aracı kontrol etmek isteyen Yunus K.'nın çabaları sonuç vermezken, otomobil kaldırımı da aşarak yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Otomobilin takla atarak uçurumdan yuvarlandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yaralıların da yardımına koştu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Melisa K. araçtan fırlayarak otomobil ile çalılar arasında sıkışırken, Yunus K. kendi imkanları ile yan yatan araçtan çıkmayı başardı. Araç ile çalıların arasında kalarak sıkışan Melisa K., itfaiye erleri tarafından vatandaşların da yardımıyla otomobil kaldırılarak sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sedyeye alınarak iplerle sabitlenen genç kadın, yaklaşık 20 metrelik dik uçurumdan itfaiye erleri ve vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Ambulansla alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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