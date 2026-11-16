Adıyaman'da kaza sonrası meydan dayağı: Hem sürücüyü darp ettiler hem aracına saldırdılar

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası, minibüs sürücüsü ve yakınlarının sergilediği şiddet nedeniyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüyü darp eden ve ardından aracına zarar veren saldırganlara polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre olay, 11 Kasım 2026 tarihinde Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bölgede alışveriş yaptığı öğrenilen bir minibüs sürücüsü, geri manevra yaparak kara yoluna çıktığı sırada Malatya istikametinden Kahramanmaraş yönüne seyir halinde olan başka bir minibüsle çarpıştı.

Kazanın ardından durumu konuşmak üzere aracından inerek diğer minibüsün sürücüsünün yanına giden şahıs, araçta bulunan kişilerin fiziki saldırısına uğrayarak darp edildi.

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VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek darp edilen araç sürücüsünü olay yerinden uzaklaştırıp koruma altına aldı. Ancak öfkeleri dinmeyen minibüsteki şahıslar, bu defa geri manevra yaparak kazaya neden olan araca yöneldi ve araca saldırarak maddi zarar verdi.

Çevrede bulunan vatandaşların tüm çabalarına rağmen sakinleştiremediği şahıslar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.