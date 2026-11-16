Rize'de korkutan heyelan kamerada: 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden toprak kaydı

Rize'nin Çayeli ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin farklı noktalarında heyelanlar meydana gelirken Derecik köyünde yamaçtan kopan büyük miktarda toprak dere yatağına sürüklendi. Heyelan anı, köy muhtarı Ramazan Küçüksarı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İKİ YIL ÖNCE 3 EVİN YIKILDIĞI BÖLGEDE YENİDEN HEYELAN
Bölgede daha önce de benzer bir afet yaşandığını belirten Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, iki yıl önce meydana gelen heyelanda 3 evin yıkıldığını hatırlattı. Aynı bölgede yeniden toprak kayması yaşanması, çevredeki evlere yönelik riski bir kez daha gündeme getirdi.
HEYELAN BÖLGESİNDEKİ EVLER BOŞ
Yamacın üst kısmında bulunan evlerde kimsenin olmadığını açıklayan Küçüksarı, heyelan sahasındaki gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini belirtti. Kameraya yansıyan görüntülerde, yamaçtan kopan toprak kütlesinin dere yatağına doğru sürüklendiği görüldü.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.