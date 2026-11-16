Ayvalık'ta şoförü kalp krizi geçiren yolcu minibüsü denize uçtu: 1 ölü 10 yaralı

Burhaniye'de yağışlar sonrası dağlardan mantar fışkırdı

Burhaniye'de Ekim ayından bu yana kısa aralıklarla düşen yağışlar, dağlarda bol miktarda mantar çıkmasına neden oldu. Madra ve Kazdağları'nda çıkan melki mantarı, çok sayıda vatandaşa geçim kaynağı oldu.