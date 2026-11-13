Deniz yoluyla geçeceklerdi
Deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri düzenledi.
Çalışmada, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüphelinin yanı sıra Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Ele geçirilen malzemeler
Polis ekipleri, operasyonda 12'şer can yeleği ve can simidi ile 3 pompa ele geçirdi.
3 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.
Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edilenler, operasyonda yakalanan düzensiz göçmenler oldu.
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