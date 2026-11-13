2 bin 600 yıl önce bakın ne yiyorlarmış: Toprağın altından tek tek çıkarıldı

Balıkesir’de Manyas Gölü yakınlarında bulunan Daskyleion Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik kazılar, geçmişin sofrasına dair önemli ipuçları sundu. Lidya mutfağı olarak adlandırılan alandaki fırında bulunan 2 bin 600 yıllık kömürleşmiş tohumlar, o dönemde hangi tahıl ve bakliyatların tüketildiğini ortaya koydu. 2 bin 600 yıl önce bakın ne yiyorlarmış!