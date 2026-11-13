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İstanbul merkezli 42 ilde dev operasyon: Özel bilgileri deşifre eden örgüt çökertildi

08:14, 13/11/2026, Cuma
AA
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İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı operasyonda vatandaşların bilgilerini ele geçiren zanlılar tespit edildi

İstanbul merkezli 42 ilde yetkisiz erişim yoluyla kişisel bilgileri ele geçirenlere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve satışa sunulması üzerine çalışma başlattı.

Yapay zeka destekli AVCI uygulamasının kullanıldığı çalışmalarda, kişisel bilgilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek paylaşıldığını ve belirli bir ücret karşılığında satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığını, ayrıca banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılması suretiyle alışveriş yapıldığını ortaya çıkardı.

Ele geçirilen kişisel bilgilerle sosyal medya ve benzeri uygulamalara yetkisiz erişim sağlamak amacıyla çeşitli paylaşımlar yapıldığını tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerde aramaların ve gözaltıların devam ettiği belirtildi.

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Başlıklar :avcıİstanbulkişisel verileroperasyon
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İstanbul merkezli 42 ilde dev operasyon: Özel bilgileri deşifre eden örgüt çökertildi
İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
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