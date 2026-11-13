Küçükçekmece'de seyir halindeki bir cip, önündeki otomobile çarpmasının ardından bariyerleri aşarak takla attı ve ters döndü. Kaza, saat 15.00 sıralarında yaşandı.
Cip bağlantı yoluna düştü
D-100 (E-5) kara yolu yan yolunda Ankara istikametine giden 34 MLD 286 plakalı cipin sürücüsünün ismi öğrenilemedi. Cip, önündeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıktı.
Bariyerleri aşıp takla atan araç ters dönerek bağlantı yoluna düştü.
Sürücü yara almadan kurtuldu
Aracından kendi imkanıyla dışarı çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yan yolda trafik kontrollü sağlandı
Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı ve bölgede yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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