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Samsun'da kivi üretim alanı 6 yılda yüzde 120 arttı, üretimde Türkiye 2'ncisi oldu

17:59, 13/11/2026, Cuma
AA
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Samsun'da kivi üretim alanları son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Çarşamba ilçesindeki kivi hasat şenliğinde konuştu. Yılmaz, "Samsun'da kivi üretim alanları son 6 yılda yüzde 120 arttı." dedi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Çarşamba ilçesi Hacıliçay Mahallesi'ndeki bir bahçede düzenlenen kivi hasat şenliğinde konuştu. Yılmaz, kentte kivi üretim alanlarının son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de 28 ilde kivi üretiliyor

Türkiye genelinde 28 ilde kivi üretildiğini belirten Yılmaz, Samsun'un üretim alanı ve yüksek verim kapasitesiyle bu tabloda önemli konumda bulunduğuna işaret etti. Türkiye'de 2025 verilerine göre 44 bin dekar alanda 71 bin ton kivi üretimi gerçekleşti.

Samsun'daki rakamları da aktaran Yılmaz, şöyle konuştu: "Samsun'da 5 bin 877 dekar alanda yaklaşık 14 bin ton üretim gerçekleştirildi. Samsun, toplam kivi üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayacak üretimiyle Türkiye 2'ncisi, üretim alanı bakımından ise 3'üncü oldu."

Üretim alanı 6 bin 71 dekara yükseldi

Yılmaz, "2020 yılında 2 bin 772 dekar olan kivi üretim alanı, 2026 yılında 6 bin 71 dekara yükseldi." dedi.

Kentteki kivi bahçelerinin 4 bin 670 dekarının meyve veren, 1401 dekarının ise henüz meyve vermeyen bahçelerden oluştuğunu ifade etti.

Yılmaz, "Bu yıl 194 dekar yeni kivi bahçesi tesis edilerek üretimdeki büyüme devam etti. Samsun'da kivi üretimi başta Çarşamba olmak üzere 19 Mayıs, Bafra, Atakum, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Çarşamba, yaklaşık 5 bin 500 dekar üretim alanı ve 13 bin 710 ton üretim miktarıyla Samsun kivi üretiminin yaklaşık yüzde 96'sını karşılıyor." diye konuştu.

Çarşamba ari alan ilan edildi

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü laboratuvarında yapılan analiz ve teknik ekiplerin saha çalışmaları sonucunda Çarşamba, kivide bakteriyel kanser hastalığı görülmeyen "ari alan" ilan edildi. Yılmaz bunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından kivi bahçesinde hasat gerçekleştirildi. Şenliğe katılan Yılmaz da kivi topladı.


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Başlıklar :kemal yılmazsamsun kivi üretimiçarşamba kivi hasat şenliğisamsun tarım ve orman müdürlüğü
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Samsun'da kivi üretim alanı 6 yılda yüzde 120 arttı, üretimde Türkiye 2'ncisi oldu
Samsun'da kivi üretim alanları son 6 yılda yüzde 120 artış gösterdi.
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