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Deprem sonrası restorasyonu tamamlanan 3 cami Kilis'te yeniden ibadete açıldı

14:48, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 14:50, 13/11/2026, Cuma
AA
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Kilis'te restorasyonu tamamlanan 3 cami yeniden ibadete açıldı.

Kilis'teki Akcurun, Cüneyne ve Pirlioğlu camilerinde, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen restorasyon tamamlandı. Üç cami yeniden ibadete açıldı.

Üç caminin yeniden ibadete açılması

Akcurun, Cüneyne ve Pirlioğlu camileri, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından yürütülen restorasyonun tamamlanmasıyla yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonunu tamamladığı Akcurun Camisi için açılış töreni düzenlendi.

Deprem sonrası restorasyon çalışmaları

Törende konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, depremlerin ardından kentteki camilerde de hasar oluştuğunu ve restorasyon çalışmalarının kısa sürede başlatıldığını belirtti.

Kalaylı, kentte 22 vakıf eserinin hasar gördüğünü, bunlardan 20'sinin cami olduğunu aktararak, "Bugün restorasyonu tamamlanan 3 camimizle birlikte 14 camimizin restorasyonunu bitirerek açılışını gerçekleştirdik. Geri kalan camilerimizde de restorasyonlar sürüyor. Eserlerimiz aslına uygun restore ediliyor. Bu süreçte emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Vakıf eserlerindeki son durum

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, depremde zarar gören vakıf eserlerinin restore edilerek yeniden hizmete sunulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kilis'te bugüne kadar 14 caminin restorasyonunun tamamlandığını, 6 camide çalışmaların sürdüğünü belirten Aksu, kalan camilerin ramazanın ilk gününe kadar ibadete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Açılış törenine katılanlar

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle Akcurun Camisi de yeniden ibadete açıldı. Törende dua edildi ve namaz kılındı.

Törene Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Müftüsü Zahit Demirel, AK Parti İl Başkanı Mustafa Tohumcu ile vatandaşlar katıldı.


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Başlıklar :kiliscami restorasyonuakcurun camisisinan aksu
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Deprem sonrası restorasyonu tamamlanan 3 cami Kilis'te yeniden ibadete açıldı
Kilis'te restorasyonu tamamlanan 3 cami yeniden ibadete açıldı.
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