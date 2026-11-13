Kademeli Emeklilik İçin Beklediği Tarihi Açıkladı: 1999 ve 2008 Arası Sigortalıların Prim Gün Tablosu Şekillendi

8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve EYT düzenlemesinin kapsamı dışında kalan vatandaşların gündeminde kademeli emeklilik yer almaya devam ediyor. Özellikle 2000 ve sonrasında çalışma hayatına başlayan milyonlarca kişi, emeklilik yaş ve prim şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. Bu süreçte Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) tarafından gerçekleştirilen temas da kademeli emeklilik beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Dernek temsilcilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gözler atılabilecek yeni adımlara çevrildi. Peki kademeli emeklilik gelecek mi? 2000 sonrası sigortalılar için yeni bir çalışma var mı, yaş ve prim şartları değişecek mi? İşte kademeli emeklilik konusunda son durum...