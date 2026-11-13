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Diyaliz yönetmeliği 2026: Böbrek nakli en geç ne zamana kadar yapılacak?

14:12, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 14:12, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içerisinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesi ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu hale getirildi. İşte diyaliz merkezleri hakkındaki yönetmeliğin son haline ilişkin haberin detayları.

Diyaliz hizmetlerinin planlanması, sunumu ve denetimine ilişkin usul ve esaslar günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendi. Yönetmelik
Resmi Gazete
'de yayımlandı. Düzenleme ile diyaliz ünite ve merkezlerinin planlanması, açılması, faaliyet göstermesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişiminin kolaylaştırılması, hasta odaklı hizmet sunumu, merkez kapasitesi ve ev hemodiyalizi alanlarında yeni düzenlemeler yapıldı. Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içerisinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesi ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

Diyaliz merkezlerinin kapasite sınırı belirlendi

Diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır, 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı. Merkezlerin birleşmesi halinde ise toplam kapasite 80 cihaz ile sınırlandırıldı. Diyaliz raporlarında periton diyalizinin uygulanmama gerekçesinin belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda uygun hastalarda periton diyalizinin öncelikle değerlendirilmesi ve evde diyaliz imkanlarının artırılması sağlanacak.

Zorunlu diyaliz muayeneleri farklı sağlık kuruluşunda yapılabilecek

Hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri merkezin dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında da yaptırabilmelerinin önü açıldı. Hastalar, düzenlenen diyaliz reçetesiyle başka bir sağlık kuruluşunda tedavilerini sürdürebilecek.

Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde hizmete erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi dönemi genişletildi. Haziran-ekim döneminde uygulanan tatil diyalizi dönemi, yapılan düzenlemeyle mayıs-kasım sonu olarak belirlendi.

Yönetmelikle, ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları ile aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği korundu.

Bakan Memişoğlu: Yepyeni bir kolaylık dönemini başlatıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik' ile diyaliz hastalarımızın tedavi süreçlerinde yepyeni bir kolaylık dönemini başlatıyoruz." açıklamasını yaptı. Memişoğlu, şunları kaydetti: "Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastalarımızın en geç 3 ay içinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesini ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesini zorunlu hale getiriyoruz. Hastalarımıza aylık muayene ve reçete esnekliği sağlayarak tedavilerini farklı sağlık kuruluşlarında da sürdürebilmelerine imkan tanıyoruz. Yaz aylarını kapsayan 'tatil diyalizi' dönemini Mayıs-Kasım ayları sonuna kadar genişletiyoruz. Diyaliz merkezlerimizin kapasite sınırını 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıyoruz. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun."

Özgün
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjan ve branş dağılımı netleşti mi, başvuru şartları nelerdir?
Başlıklar :Diyaliz Merkezleri YönetmeliğiResmi GazeteSağlık Bakanlığı
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Diyaliz yönetmeliği 2026: Böbrek nakli en geç ne zamana kadar yapılacak?
Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği
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