Kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerini satmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve satışa sunulması üzerine çalışma başlattı. Yapay zeka destekli “AVCI” uygulamasının kullanıldığı çalışmada, kişisel bilgilerin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek, bazı Telegram gruplarında ücret karşılığı satıldığı belirlendi. Bu bilgilerin de tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerinin de ele geçirilip alışveriş yapıldığı ortaya çıktı. Gruplardaki yazışmalarda “T.C. numarası ile güncel sorgulama paneli var mı” diye sorulduğu, grup yöneticisinin “Yaz bana. Sorgu paneli için yazabilirsiniz, aktifim” cevabını verdiği görüldü. Grupta kişi ve aile çözümlerinin yapılabildiği, ikinci el satış platformları, bilindik alışveriş siteleri, market ve güncel banka verilerinin de satıldığına yönelik mesajlar yer aldı. İstanbul merkezli 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 79 şüpheli gözaltına alındı.

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