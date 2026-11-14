Suikast fetvası

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında, gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, Mehmet Meral, Haluk Harun Tuzsuzoğlu, Doruk Bulut ve İbrahim Tuncol tutuklandı. Filiz Bulut ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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