Suikast fetvası

Fon krizini onlar derinleştirdi

Fon krizinin derinleşmesinde, aracı kuruluşlarla ortak hareket eden bazı bankaların müşteri temsilcileri de etkili oldu. İddiaya göre bankaların müşteri temsilcileri, yatırımcıları “Güzel kazanç var. Mevduattan daha çok kazandırıyor” diyerek Tera ve Pusula Portföy’deki fonlara yönlendirdi. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, bazı bankacıların yatırım hesaplarını müşterileri adına açtığı, fonları risksiz gösterdiği ve yaşlı yatırımcıları dahi ikna ettiği iddia edildi.