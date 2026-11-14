Dublörle mirasa çökmüşler

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Şebekenin söz konusu kişilere benzer dublörler kullandığı ortaya çıktı.

JOKERLER DEVREDE

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "sahte belge kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, yurt dışında hayatını kaybeden veya hakkında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının, Türkiye'de bulunan mirasçı ve miraslarının takip edildiği, sahte belgeler ve "joker" olarak adlandırılan, benzer fiziki özelliklere sahip, o kişilere benzeyen dublörler kullanılarak haksız kazanç sağlandığını belirlendi.

HESAPLARI BOŞALTTILAR

Miras dosyalarını ve mirasçısı olmayan kişileri hedef alan şüphelilerin, banka şubelerindeki hesaplardan sahte pasaport ve "joker" denilen dublörler aracılığıyla para çekildiği belirlendi. Bankadan çekilen paraların şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığını ortaya çıktı.

3 İLDE BASKIN

Tüm bu tespitlerin üzerine operasyon için dün düğmeye basıldı. İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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