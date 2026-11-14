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Fon krizini onlar derinleştirdi

Burak Doğan04:00, 14/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 04:08, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fon krizinin derinleşmesinde, aracı kuruluşlarla ortak hareket eden bazı bankaların müşteri temsilcileri de etkili oldu. İddiaya göre bankaların müşteri temsilcileri, yatırımcıları “Güzel kazanç var. Mevduattan daha çok kazandırıyor” diyerek Tera ve Pusula Portföy’deki fonlara yönlendirdi. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, bazı bankacıların yatırım hesaplarını müşterileri adına açtığı, fonları risksiz gösterdiği ve yaşlı yatırımcıları dahi ikna ettiği iddia edildi.

Fon kriziyle ilgili soruşturma ekonomi bürokrasisinin tepe isimlerini de içine alarak derinleşirken, iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de bazı bankalarda görevli müşteri temsilcilerinin, mevduatta parası bulunan yatırımcıları Tera ve Pusula gibi portföy yönetim şirketlerine yönlendirdiği öne sürülüyor. Vadeli mevduat hesapları bulunan birçok yatırımcı da bu iddiayı doğruluyor. Yatırımcılar, telefonla arayan banka müşteri temsilcilerinin, “Mevduattan daha güzel kazandırıyor” diyerek kendilerini fon yatırımı yapmaya ikna etmeye çalıştığını belirtiyor. İkna olmayıp mevduatta kalanlar parasını kurtarsa da yüzlerce yatırımcı bu yönlendirmeye kapıldı. Sosyal medyada organize olan yüzlerce fon mağduru, açık açık banka çalışanları tarafından fona yönlendirildiğini dile getiriyor. Bazı mağdurlar, müşteri temsilcisiyle ilgili yazışmaları bile paylaşıyor.

HESABI BANKACI AÇTI

“Deniz” rumuzlu bir sosyal medya kullanıcısı, hayatı boyunca fonun ne olduğunu bilmediğini, parasını 30 yıldır vadeli mevduatta tuttuğunu belirterek şu iddiayı dillendirdi: “Bankacım bir anda faizimi düşürüp, kendisini aramamı sağlayıp, ‘Sizi TP2’ye alacağız’ dedi. ‘O nedir’ dedim? Kabul etmedim, bankaya gittim. İkna etmek için kırk takla attı. ‘Vadeli hesaptan daha güvenli, hatta vadeli hesaptan dolandırılma riski var, burada yok’ cümleleri, vs vs. Sonra telefonumu aldı ve yatırım hesabını kendisi açtı. Ne uygunluk testi ne bir risk testi ya da sorusu, hiçbir şey olmadı. 1 ay sonra da fon krizi patladı! Hakkımı alacağım!”

“BANKANIN FONU YOK MU?” DİYE SORDUM

“Emre A.” adlı sosyal medya kullanıcısı ise bankasını arayıp fona para yatırmak istediğini, ancak bankanın kendi fonu yerine Tera Portföy’ü tavsiye ettiğini öne sürdü. Emre A., “‘Sizin bankanın likit fonu yok mu? Tera nereden çıktı?’ dedim. ‘Gayet güzel getiriyor, ben de girdim’ diye dil döktü” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada “bettysun” rumuzlu bir diğer fon mağduru ise kendisini fona para yatırmaya ikna eden bankanın sosyal medya hesabını etiketleyerek çarpıcı bir iddiaya yer verdi. “bettysun”, “Babam ağustos ayının sonunda, amcam ve halam eylülde fona ikna edildi. Daha önce fonun f’sini ağzına almayan bankacımız, 65 yaşından büyük insanları fona ikna etti! Fon batmadan 10-15 gün önce olması düşündürücü!” mesajını paylaştı.

TAVSİYE ÜZERİNE GİRDİM

Müşteri temsilcilerinin mağdur ettiği kişiler bunlarla da sınırlı değil. İşte benzer diğer paylaşımlar:

* Bankacımın tavsiyesiyle ve çok kısa süre önce girmiştim, ekstra para da kazanmadım. Bankacıların araması ve yöneltmesi de bütün olanların üstüne özellikle yapılmış bir hamle olduğunu düşündürmüyor mu? (Şule H.)

* Ben de WhatsApp'tan aranarak TP2'ye yönlendirildim. Telefonda, “Şu kadar güvenli, bu kadar güvenli, bu kadar iyi, mevduat kadar güvenli” dediler. Zaman zaman arayıp, “Şunu satalım, bunu alalım” tavsiyeleri ile bile aradılar. (Abequs)

* Birebir aynı şeyi 10 Eylül’de …. şube tarafından telefonla aranarak ve bana likit fon alınacağı söylenerek, sonrasında Tera TP2 olduğunu öğrenerek yaşadım. 16’sında 13.30’dan önce satmama rağmen (PBLK) mağdur oldum. (@glbasi01)

BİZİ TUZAĞA ÇEKTİLER

* Ben de …bank'a vadeli açmaya gittim. “Bu fon risksiz, istediğin gün bozabilirsin, hem aynı gün paranı alırsın hem de biraz daha yüksek getirisi oluyor” dediler. “Tamam” dedim. Telefonumu alıp açtı hesabı. 2 ayda vadeliye göre belki 500 TL fazla geldi. 50 bin TL kestiler. (Barış Ö.)

* Bizi de bankacımız yaktı… (Sezgin-TP2)

* Aynısı oldu, gireli 15 gün olmuştu, 25 yıllık emeğime ulaşamıyorum. (FB13)

* Benzer şeyi ben de yaşadım. Bankacım “Mevduatın getirisi çok düşük, fonları değerlendirin. Düşüşe geçerse her zaman satış talimatı vererek çıkış yapabilirsiniz” dedi. “Ben bu işlerden anlamam, siz güveniyorsanız tamam” dedim. “Benim de aynı fonlardan var” deyince kabul ettim. (Ayşegül Ü.)

* Biz de bankacımızın yoğun ısrarı ile fona yönlendirildik. Bankadakiler bu suç örgütüne hizmet edip bizim gibi müşterileri fona çekiyorlar. Ballandıra ballandıra anlattılar, bizi tuzağa çektiler. Umarım bu bankadakiler de belasını bulur! (glylgg)


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Başlıklar :fonterapusulaoperasyonsoruşturma
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Fon krizini onlar derinleştirdi
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