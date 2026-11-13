Listeler şeffaf şekilde açıklanmalı

Türkiye Basın Federasyonu'nun Anadolu Buluşmaları programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, “Kol kırılır yen içinde kalır” anlayışına izin vermeyeceklerini vurguladı. Fon soruşturmasında listelerin şeffaf şekilde açıklanması gerektiğini belirten Gül, “Listeler açıklanmadıkça, süreç sürüncemede bırakıldığında herkes suçluymuş gibi bir intiba oluşuyor."

HAKSIZ KAZANCA GÖZ YUMAMAYIZ

"Ne varsa açıkça söylendiğinde herkesin lekelenmediği bir süreç olur. Listelerin açıklanması yönünde açıklama yaptık” diye konuştu.

Gül, “Haksız kazanç elde edilen bir sürece hiçbir şekilde göz yumamayız. Milletin güvenini alan bir hareketin başını kimsenin öne eğdirmeye hakkı yok” ifadelerini kullandı. Fon krizinin siyasi sorumluluğuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Gül, suçlamaların delillerle desteklenmesi gerektiğini ancak yanlış yapanların da korunmayacağını söyledi.

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YANLIŞ YAPANI KORUMAYIZ

Gül, “Bir klavyeye basıp şu suçlu, bu suçlu diye yargısız infaz ve linç yapmamak lazım. Ama birisi hangi pozisyonda olursa olsun yanlış yaptıysa onu da korumamak lazım. Kim yanlış yaptıysa gerekli tasarrufu yaparız. Hangi adımın atılması gerekiyorsa o adımı atarız. Attık, yine atarız” dedi.

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