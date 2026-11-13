Gelişmiş ülkelere 'sorumluluk alın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir" dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bir otelde düzenlenen "COP31 İş Forumu"nda konuştu.

EN YÜKSEK KATILIMLI COP

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, 9 Kasım'da başlayan COP31'de Liderler Zirvesi'nde farklı ünvanlara sahip 96 lideri ülkede ağırladıklarını belirtti. Erdoğan, 20 Kasım'a kadar devam edecek konferansa dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 bin kişinin katılımını beklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, ön kayıt rakamlarına göre en yüksek katılımlı COP olmaya aday olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te asrın deprem felaketiyle sarsılmış bir ülke olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yıkılan şehirlerin üç yılda kısa sürede ayağa kaldırıldığını belirterek zirvede bu alandaki tecrübeleri de paylaştıklarını söyledi.

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BEDEL ÖDEYEN TOPLUMLAR DESTEKLENMELİ

"Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir" diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar güçlü biçimde desteklenmelidir. 'Her koyun kendi bacağından asılır' anlayışıyla hareket edilirse çok daha büyük sıkıntıların, çok daha yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır. Önümüzdeki günlerde müzakere başkanı Avustralya'nın da katkılarıyla belirlediğimiz 10 öncelikli alanda somut ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. Ancak sizler de takdir edersiniz ki böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir. Şurası bir gerçek ki bugün karşılaştığımız zorluklarda geçmişte çevreyi hoyratça kirletmenin, kaynakları hoyratça sömürmenin büyük payı vardır. 50 sene, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor."

2053’TE NET SIFIR EMİSYON

Türkiye'nin 2053 hedefini "net sıfır emisyon" olarak ilan ettiğini anımsatan Erdoğan, "Bu doğrultuda yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz" dedi. "Temel hedefimiz, iklim değişikliğiyle mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır” diyen Erdoğan, “Bu süreçte rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. “Etrafımız yangın yerine çevrilmişken bugün de aynısını yapıyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutuyor, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için samimiyetle çalışıyoruz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

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"Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmaktan vazgeçmiyoruz. Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu son aylarda hem de çok güçlü biçimde teyit etmiştir. Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir."

COP31 diplomasisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında çok sayıda liderle bir araya geldi.

İstikrar dönemi başlamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması temennisini dile getiren Erdoğan, istikrarın hakim olduğu bir dönemin başlatılabilmesi için uzlaşı zemininin güçlendirilmesi ile diplomasiye şans verilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Ortaklığımız her alanda

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi ile bir görüşme yaptı. Türkiye-KDC ilişkileri ile bölgesel konular ele alındığı görüşmede Erdoğan, iki ülke ortaklığının her alanda geliştiğini belirtti.

İlişkilerimizi güçlendireceğiz

Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüşmede, Türkiye ile Sudan’ın ilişkilerini güçlendirmek için atılan adımları sürdüreceklerini kaydetti. Erdoğan, savunma sanayii, yatırımlar ve tarım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artıracak hamlelerin devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Libya ile iş birliğimiz derinleşecek

Zirvede kritik görüşmelerden biri de Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile oldu. Erdoğan, Türkiye ile Libya’nın iş birliğinin derinleşeceğini bildirdi. Türkiye’nin Libya’nın istikrarını destekleyen adımlarının ve desteğinin artarak süreceğine dikkat çekerek, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin sahada karşılığının olamayacağını, Libya’nın menfaatinin aksine hiçbir formüle razı gelmeyeceklerini kaydetti.

Ticaret hedefimize ulaşacağız

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile görüşmesinde Erdoğan, karşılıklı ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan iş birliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade edilmesinin de önemli olduğunu vurguladı.

Mekke İttifakı dayanışmayı perçinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Mekke Savunma İttifakı’nın Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı daha da perçinlediğini, İran’daki çatışmalı sürecin sonlandırılmasına ilişkin gayretlere birlikte katkı sunmayı sürdüreceklerini, Pakistan’ın bölgesinde yaşadığı sorunlarla ilgili de barışçıl bir yaklaşımla ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Somali’nin huzuru önemli

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile yaptığı görüşmede Erdoğan, savunma ve enerji başlıkları öncelikli olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye kararlı olduklarını, Somali’nin huzur ve istikrarının Türkiye için çok önemli olduğunu kaydetti.

Yatırımlarda ilerleme sağladık

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile görüşmede Erdoğan, iki ülkenin ticaret ve yatırımlar alanındaki iş birliğinde iyi bir ilerleme sağladığını, iki ülkenin potansiyelini harekete geçirecek adımlar için çalıştıklarını, gayretlerinin süreceğini ifade etti.

Terörsüz Bölge için destek verin

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile de görüştü. Üst düzey temaslarda yakalanan ivmenin ikili ilişkilere dinamizm kazandırdığını ifade eden Erdoğan, Irak’ın dünyaya bağlantısını kuvvetlendirecek Kalkınma Yolu Projesi’nde ilerlemeler sağlandığını, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergahı ortaya çıkartacağını, enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirecek adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, “Terörsüz Bölge” hedefine Irak’ın desteğini artırarak sürdürmesini beklediklerini, bu hedefe ulaşılmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını sözlerine ekledi. Erdoğan, ayrıca Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile görüştü.