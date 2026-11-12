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Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 İş Forumu'nda konuştu: İklim krizi ürkütücü boyutta

Büşra Soyal19:06, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:47, 12/11/2026, Perşembe
Yeni ŞafakAA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Belek'te düzenlenen COP31 İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada 2053 hedefinin sıfır emisyon olduğunu belirterek iklim krizinin ürkütücü boyutta olduğunu söyledi. Erdoğan "Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu çok güçlü biçimde teyit etmiştir. Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında bir otelde düzenlenen "COP31 İş Forumu"nda yaptığı konuşmasına, "Tarihin, tabiatın, tarımın ve turizmin buluşma noktası güzel Antalya'mıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." diyerek başladı.

Siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri, çevre savunucuları ve iş dünyası olarak müşterek ev olan yeryüzünün geleceğine sahip çıkmak için Antalya'da toplandıklarını aktaran Erdoğan, "Öncelikle Antalya'ya gelerek dünyamızı daha yaşanabilir bir yer haline getirme çabalarımıza verdiğiniz destek için her birinize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çok taraflı diplomasi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, 9 Kasım'da başlayan COP31'de dün ve bugün yapılan
Liderler Zirvesi'nde farklı ünvanlara sahip 96 lideri ülkede ağırladıklarını belirtti.
Erdoğan, 20 Kasım'a kadar devam edecek konferansa dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 bin kişinin katılımını beklediklerini ifade etti.

Ön kayıt rakamlarına göre en yüksek katılımlı COP olmaya aday olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeşil ve Mavi bölgelerden oluşan 1 milyon 100 bin metrekarelik Expo alanımız şimdiye kadarki en büyük konferans alanları arasındadır. Bütün bu rakamlar, konferansa verdiğimiz önemin yanı sıra ülkemizin çok taraflı diplomasinin merkezlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Hepinizin bildiği üzere, iklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Bu anlayışla COP31'i taahhütlerin somut sonuçlara dönüşmesine imkan verecek bir uygulama konferansı olarak tasarladık. Liderler zirvemizin ilk gününü "sıfır atık" konusuna ayırdık. Zirvemizin ikinci gününde ise "dirençli şehirler ve sürdürülebilir çevre" temalarına odaklandık."

6 Şubat depremleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te asrın deprem felaketiyle sarsılmış bir ülke olduğunu anımsattı.

11 şehri etkileyen bu felakette 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "6 Şubat depremlerinin ardından üç yıldan daha kısa sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek, deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. Zirvede bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkanı bulduk." dedi.

Erdoğan, iklim değişikliğinin ağır etkilerine maruz kalan Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorlukları da gündeme taşıdıklarını dile getirdi.

"10 öncelikli alanda somut ilerleme sağlamayı hedefliyoruz"

"Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar güçlü biçimde desteklenmelidir. 'Her koyun kendi bacağından asılır' anlayışıyla hareket edilirse çok daha büyük sıkıntıların, çok daha yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır. Önümüzdeki günlerde müzakere başkanı Avustralya'nın da katkılarıyla belirlediğimiz 10 öncelikli alanda somut ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. Ancak sizler de takdir edersiniz ki böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir. Şurası bir gerçek ki bugün karşılaştığımız zorluklarda geçmişte çevreyi hoyratça kirletmenin, kaynakları hoyratça sömürmenin büyük payı vardır. 50 sene, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer, bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir. Böyle bir yanlışa zaten biz izin vermeyiz. İş çevrelerimizin de buna müsaade etmeyeceğine inanıyorum."

'2023 HEDEFİ 'NET SIFIR EMİSYON'

Türkiye'nin 2053 hedefini "net sıfır emisyon" olarak ilan ettiğini anımsatan Erdoğan, "Bu doğrultuda yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma ve binalara tüm sektörlerimizi yeniden yapılandırıyoruz." dedi.

2021'de hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile kamu kurumları ve özel sektörle birlikte yeşil dönüşüme yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturduklarını aktaran Erdoğan, önceki gün bu planı 2026-2030 dönemini kapsayacak şekilde yeniden güncellediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temel hedefimiz, iklim değişikliğiyle mücadele ederken sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır. Bu süreçte rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Aynı şekilde nükleer güç santrallerimizin sayısını artıracağız. Her yıl 10 milyarlarca dolarını enerji ithalatına harcayan bir ülke olarak kendi kaynaklarımızı en üst düzeyde devreye almaya odaklanıyoruz. Elektrik kullanımının yaygınlaştırılması bir diğer önceliğimizdir. Gelecek 10 senede planımız, en az yüzde 50 oranında artış sağlamaktır.
Şu gerçeği, inanıyorum ki bizi tanıyan, bilen, takip eden tüm dostlarımız çok net görüyor. Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir. Hükümetlerimiz döneminde son 24 yılda nice başarıya imza attık, nice zorluğun üstesinden geldik, nice badireyi suhuletle atlattık. Etrafımız yangın yerine çevrilmişken bugün de aynısını yapıyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutuyor, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için samimiyetle çalışıyoruz."

'TÜRKİYE İSTİKRAR VE GÜVEN ADASI'

Erdoğan, "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmaktan vazgeçmiyoruz. Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu son aylarda hem de çok güçlü biçimde teyit etmiştir. Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye'ye güveni artarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Dünya Bankası'nın kredi portföyünde dünyada birinci sırada yer aldığını vurgulayan Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda ise 6 yıldır zirvede olduğunu dile getirdi.

Bu sabah 4 büyük kalkınma bankasıyla toplam 5,1 milyar dolarlık 10 anlaşma imzalandığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kaynaklar inşallah çiftçimize, ihracatçımıza, KOBİ'lerimize ve ülkemizin kalkınma projelerine aktarılacak. Ancak şunu da hepimiz biliyoruz. Finansman tek başına yeterli değildir. Asıl dönüşüm sizlerin vizyonuyla, sizlerin cesaretiyle, iş dünyamızın yapacağı yeni yatırımlarla gerçekleşecektir. Biliyorsunuz, bunu savunma sanayiinde başardık. Başka alanlarda da aynı başarıyı yakalamamız pekala mümkündür.

İnşallah bizler de bu dönüşüm sürecinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Aktif sanayi politikalarımızla, HIT-30 programımızla, Eximbank'ımızla her zaman iş dünyamızın yanında olacağız. Bu düşüncelerle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bu güzel buluşmaya vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Antalya'da kurduğunuz ilişkilerin kalıcı ortaklıklara ve somut yatırımlara dönüşmesini temenni ediyorum. COP31'in başarıyla düzenlenmesine katkı sağlayan herkesi, başta Murat Kurum kardeşimi tebrik ediyor, konferansın şimdiden hayırlılara vesile olmasını diliyorum."

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Başlıklar :Recep Tayyip ErdoğanCOP31 İş ForumuAntalya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 İş Forumu'nda konuştu: İklim krizi ürkütücü boyutta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Belek'te düzenlenen COP31 İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.
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