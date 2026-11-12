Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Emine Erdoğan COP31 zirvesinde dünyaya seslendi: İklim değişikliği sadece çevre değil bir medeniyet krizidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "İnsanlık, tarih boyunca tüm ilhamlarını doğadan aldı. Yapmamız gereken, yine doğa okulundan dersler çıkarmaktır. 2035 yılına kadar küresel yıllık belediye katı atığı miktarında öngörülen artışın en az yüzde 50 azaltılması hedefimizi ancak bu şekilde tutturabiliriz" dedi.