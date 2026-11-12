Somali'ye 15 bin asker gönderilecek mi? MSB'den açıklama geldi

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Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası vesilesiyle TCG Savarona’da gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleden sınır güvenliğine, NATO faaliyetlerinden savunma sanayisine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiası

Millî Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlık, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına ilişkin soruya "Somali’de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali’nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali’nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." cevabını verdi.

Bakanlığın basın bilgilendirme metni şöyle;

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatan TCG Savarona’da gerçekleştirdiğimiz Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.

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Milletimizin asalet ve zarafetinin simgelerinden biri olan, Türk denizcilik tarihinde müstesna bir yere sahip bulunan Savarona; Cumhuriyetimizin kuruluş ideallerini, Atatürk’ün denizciliğe verdiği önemi ve köklü denizcilik geleneklerimizi günümüze taşıyan tarihî ve millî değerlerimizden biridir.

Ebedî Başkomutanımızın hayatının son dönemini geçirdiği bu tarihî gemi, söz konusu dönemde devlet görüşmelerine ve Bakanlar Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapmış; başta Hatay meselesi olmak üzere ülkemizin geleceğini ilgilendiren önemli konuların ele alındığı tarihî bir mekân olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Sayın Emine Erdoğan’ın destekleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda gerçekleştirilen kapsamlı bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarının ardından donanmamıza yeniden kazandırılan Savarona, uygulamalı deniz eğitimlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetlerimizin tanıtılması, denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve yerli ve yabancı heyetlerin ağırlanması amacıyla kullanılmaktadır.

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Atamızın emaneti olan bu tarihî gemi taşıdığı kültürel mirasla Cumhuriyetimizin değerlerini ve millî hafızamızı gelecek nesillere aktarmaya devam etmektedir.

Bu vesileyle,

Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ederek Atamıza duydukları sevgi ve bağlılığı bir kez daha gösteren milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde;

- 1 PKK’lı terörist daha teslim olmuş,

- Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 95 kilogram (94.982 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Hudut güvenliği

Hudutlarımızda ise;

- 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 552 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 846 olmuş,

- Engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896’ya ulaşmıştır.

Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar / NATO / İkili ilişkiler

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda;

- Genelkurmay Başkanlığımızın koordinatörlüğünde, NATO’nun değişen güvenlik ortamına yönelik teknolojik ihtiyaçları ile savunma sanayisi ve NATO arasındaki iş birliği imkânlarının ele alınacağı, 30’u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katılımıyla gerçekleştirilecek “NATO EDGE 2026” faaliyeti, 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir Fuar Merkezi’nde düzenlenecek,

- “14’üncü Türkiye-ABD Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı” ise

16-18 Kasım tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde icra edilecektir.

Diğer yandan kardeş Azerbaycan’ın “17 Kasım Millî Diriliş Günü”nü şimdiden kutluyoruz.

Sayın Bakanımız,

- 6 Kasım’da Ukrayna Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş,

- 7 Kasım’da Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısını kabul etmiş,

- 8 Kasım’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın ev sahipliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Azerbaycan’da düzenlenen “Zafer Haftası Etkinlikleri”ne Sayın Genelkurmay Başkanımız ile birlikte katılmış,

- 9 Kasım’da Sayın Dışişleri Bakanımız ile Dışişleri Bakanlığında bir araya gelmiştir.

- 10 Kasım’da Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet erkânıyla birlikte Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene iştirak eden Sayın Bakanımız, 11 Kasım’da ise ülkemizin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31)”na katılmıştır.

- Sayın Bakanımız konferans kapsamında Kosova Başbakan Yardımcısı, IKBY Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ile bir araya gelmiştir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız,

- 4 Kasım’da resmî temaslarda bulunmak üzere gittiği İsveç’te Genelkurmay Başkanı ile görüşmüş ve Büyükelçiliğimizi ziyaret etmiş,

- 7 Kasım’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmiş; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş,

- 11 Kasım’da Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız, bugün (12 Kasım) ise resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti ağırlayacaktır.

- 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında icra edilen “Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı”nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında Mısır’a giden Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız, 6 Kasım’da Kahire Büyükelçiliğimizi ziyaret etmiş, 7 Kasım’da Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüşmüş ve 8 Kasım’da tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü’ne katılmıştır. Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın yarın (13 Kasım) ise “Mavi Balina-2026 Tatbikatı” nın Seçkin Gözlemci Günü’ne iştirak etmesi planlanmaktadır.

11-14 Kasım tarihleri arasında ülkemizi ziyaret eden Kuveyt Hava Kuvvetleri Komutanı’nı ağırlayan Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızın,

16-19 Kasım tarihleri arasında Pakistan’a resmî ziyarette bulunması planlanmaktadır.

- 10-12 Kasım tarihleri arasında Slovenya’da düzenlenen “Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı”na katılan Bakan Yardımcımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu, fuar kapsamında Slovenya Savunma Bakanı ile görüşmüştür.

- 9-12 Kasım tarihleri arasında Mali’de düzenlenen “Bamako Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı”na katılan Bakan Yardımcımız Sayın Bilal Durdalı ise fuar çerçevesinde Mali Başbakanı, Savunma ve Muharip Gaziler Delege Bakanı ve Yardımcısı ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri / Uluslararası görevler

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle harekât kabiliyetini geliştirmeye, modern harp yeteneklerini ileri seviyeye taşıyarak etkinlik ve caydırıcılığını artırmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda;

- Doğu Akdeniz’de “Mavi Balina”,

- Bulgaristan’da “Poseidon” ve “NATO Tracia”,

- Azerbaycan’da “Sonsuzluk” ile,

- Yerinden katılım sağladığımız “NATO Torrejon Archer Komuta Kontrol” tatbikatları devam etmektedir.

Diğer yandan;

- 15-27 Kasım tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek “NATO Noble Jolt Lojistik” ile,

- 18-19 Kasım tarih aralığında İngiltere’de icra edilecek “Dynamic Mastermind-2026” tatbikatlarına katılım sağlanacaktır.

Ayrıca;

- “Mavi Balina-2026 Tatbikatı” kapsamında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurlarından İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru Patino ve Blas De Lezo ile Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru Aegean tarafından 7-13 Kasım tarihleri arasında Aksaz’a,

- “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 31)” kapsamında Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Aziz Kiril Metodiy (Sv.Kiril I Metod II) tarafından 8-13 Kasım tarihleri arasında Antalya’ya,

- İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru El Camino Espanol tarafından 10-12 Kasım tarih aralığında Mersin’e,

- ABD Deniz Kuvvetlerine ait Bulkeley tarafından ise 9-13 Kasım tarihleri arasında Aksaz’a liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

- Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri (MCM Black Sea) Görev Grubu 13’üncü Aktivasyonu çerçevesinde TCG Akçay tarafından 14 Kasım’da Bulgaristan’a, 18 Kasım’da Romanya’ya,

- NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Numana, İspanya Deniz Kuvvetlerine ait Turia ile Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Rhein ve Fulda gemileri tarafından 15-19 Kasım tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri yapılacaktır.

Diğer yandan 10 Kasım’da başlayan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen NATO Deniz Silahlanma Grubu bünyesindeki “Deniz İnsansız Sistemleri Müşterek Yetenek Grubu Toplantısı” bugün (12 Kasım) sona erecektir.

Bugün (12 Kasım) Romanya hava sahasında; Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçağımız tarafından Güvence Tedbirleri çerçevesinde uçuş görevi gerçekleştirilecektir.

- 13 Kasım’da “Tekirdağ’ın Kurtuluşu Etkinlikleri” kapsamında Tekirdağ’da SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu,

- 14 Kasım’da “Kültür Yolu Festivali” çerçevesinde Adana’da 6’ncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser icra edilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında;

- 15 Kasım’da Türk Yıldızlarımız tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gösteri uçuşu gerçekleştirilecek,

- TCG Karataş, TCG Tufan ve TCG Kdz.Ereğli gemilerimiz tarafından liman ziyaretleri yapılacak ve törenlere iştirak edilecek,

- Mehteran Birlik Komutanlığımız tarafından 14 Kasım’da Girne’de, 15 Kasım’da ise Lefkoşa’da konser verilecektir.

Bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramı’nı şimdiden kutluyor; Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güven içerisinde yaşamasına yönelik desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında;

- 11-12 Kasım’da Kahramanmaraş’ta düzenlenen Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı’na katılım sağlanmakta,

- 27-28 Kasım’da Mersin’de düzenlenecek Batı Akdeniz Kariyer Fuarı’na iştirak edilmesi planlanmaktadır.

Diğer yandan,

- Mavi Vatanımızın yılmaz koruyucuları ve geleceğin Barbaroslarını yetiştiren Deniz Harp Okulumuzun 253’üncü (18 Kasım 1773), Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulumuzun 136’ncı (17 Kasım 1890) kuruluş yıl dönümlerini şimdiden kutluyor,

- Yeşil Vatan Seferberliği ve 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeşil vatanımızın korunmasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz milletimizin yanında olmaya devam edeceğini bir kere daha vurguluyoruz.

Savunma sanayi / Envantere giren yeni silah sistemleri

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve millî savunma sanayimizin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmaları da kararlılıkla devam etmektedir.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif miktarda;

- Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca “Yılkı Gözükara Sistemi”nin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmış,

- MKE tarafından ise savunma sanayisi paydaşlarımıza Fırtına obüsü silah sistemi ve yedek parçalarının teslimatı gerçekleştirilmiştir.

Öğrenci ve personel temini faaliyetleri / önemli duyurular

Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda;

- “Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini” ile “Türk Silahlı Kuvvetlerine Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini” başvuruları 23 Kasım’a kadar devam edecektir.

Sonuç olarak barışın teminatı, istikrar ve güvenin adı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

- Modern, güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi ile tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye,

- Ülkemizin caydırıcı gücü olarak kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye kararlılıkla devam edecektir.

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