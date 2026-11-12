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Kurtulmuş turlara devam ediyor

Uğur Duyan04:00, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile yaklaşık 45 dakika görüşen Kurtulmuş, ardından AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması öngörülen İzleme Komisyonu için siyasi parti gruplarıyla yürüttüğü istişarelerine devam ediyor.

Kurtulmuş'un dün ilk durağı DEM Parti oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile yaklaşık 45 dakika görüşen Kurtulmuş, ardından AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü ve İzleme Komisyonu'nun üye sayısı, çalışma usul ve esasları ele alındı.

AÇIKLAMA YAPACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, komisyonun üye sayısı ve çalışma esaslarına ilişkin önerilerini Kurtulmuş'a ilettiklerini belirtti. Diğer siyasi parti gruplarının da görüşlerinin alınmasının ardından komisyonun yapısının netleşeceğini ifade eden Güler, konuyla ilgili yarın bir kanun teklifi sunacağını duyurdu. Kurtulmuş, AK Parti ziyaretinin ardından basın açıklaması yapmadan makamına döndü. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi beklenen Kurtulmuş, gelecek hafta Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya gelecek. Parti turlarının tamamlanmasının ardından İzleme Komisyonu'nun oluşumu ve çalışma esaslarına ilişkin kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyecek.


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Başlıklar :Numan KurtulmuşAbdullah GülerAK Parti
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Kurtulmuş turlara devam ediyor
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile yaklaşık 45 dakika görüşen Kurtulmuş, ardından AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.
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