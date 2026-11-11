Gabon Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a özel davet: Mektup Cevdet Yılmaz'a teslim edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gabon Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alexandre Barro Chambrier ile COP31 alanında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında, Gabon Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Alexandre Barro Chambrier ile bir araya geldik. Görüşmemizde, başta ekonomi, ticaret, savunma sanayii, enerji, tarım ve eğitim olmak üzere ikili iş birliği imkanlarımız ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Görüşmemizde ayrıca, Gabon Cumhurbaşkanı Sayın Brice Oligui Nguema'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Gabon'da ağırlama arzusunu ve davetini içeren mektubunu teslim aldık. Gabon'un, Filistin meselesindeki ilkeli tutumunu takdirle karşılıyor, Filistin halkının haklarının korunması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesini önemsiyoruz. Sayın Chambrier'ye nazik ziyaretleri ve COP31'e katılımları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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