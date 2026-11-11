İletişim Başkanı Duran'dan Milli Ağaçlandırma Günü'nde COP31 vurgusu: Geleceğe nefes dünyaya barış

"Bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' anlayışıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve başkanlığında Antalya'da düzenlenen COP31 sürecine de ayrı bir anlam katmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarda alınan kararlarla değil, doğayı koruyan ve yaşatan somut adımlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Toprakla buluşan her fidanın daha yeşil bir Türkiye'ye ve daha yaşanabilir bir dünyaya nefes olması dileğiyle bu anlamlı seferberliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü tebrik ediyorum"