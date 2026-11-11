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İletişim Başkanı Duran'dan Milli Ağaçlandırma Günü'nde COP31 vurgusu: Geleceğe nefes dünyaya barış

13:14, 11/11/2026, Çarşamba
AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" mesajı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toprakla buluşan her fidanın dünyaya nefes olacağını belirterek, bu yılki seferberliğin Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 sürecine de ayrı bir anlam kattığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2019'da ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün, "yeşil vatan"ı koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma iradelerinin önemli bir ifadesi olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış' anlayışıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve başkanlığında Antalya'da düzenlenen COP31 sürecine de ayrı bir anlam katmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca uluslararası toplantılarda alınan kararlarla değil, doğayı koruyan ve yaşatan somut adımlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Toprakla buluşan her fidanın daha yeşil bir Türkiye'ye ve daha yaşanabilir bir dünyaya nefes olması dileğiyle bu anlamlı seferberliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü tebrik ediyorum"

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Başlıklar :Milli Ağaçlandırma GünüBurhanettin DuranCOP31
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İletişim Başkanı Duran'dan Milli Ağaçlandırma Günü'nde COP31 vurgusu: Geleceğe nefes dünyaya barış
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "Milli Ağaçlandırma Günü" mesajı.
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