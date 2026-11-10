Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lula’dan Antalya’da kritik görüşme: Gündem 100 yıllık ilişkiler

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Antalya’da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Brezilya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"Adımlar atmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Brezilya arasındaki diplomatik ilişkilerin gelecek yıl 100. yılına ulaşacağını belirtti. Erdoğan, yeni dönemde iki ülke arasındaki iş birliğinin seviyesini yükseltmek, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Reklam Reklam

Uluslararası meselelerde Türkiye ve Brezilya’nın barışı önceleyen yaklaşımlar sergilediğini vurgulayan Erdoğan, iki ülke arasındaki dayanışmanın devam etmesinin önemine dikkati çekti.

Silva’ya seçim tebriği

Erdoğan ayrıca Brezilya’nın COP30 Başkanlığı döneminde iklim müzakerelerinde kaydettiği ilerlemeyi Türkiye olarak daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. COP31’i alınan kararların uygulamaya geçirilmesine odaklanan bir konferans olarak tasarladıklarını kaydeden Erdoğan, görüşmede Lula da Silva’yı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Antalya’da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.

Reklam Reklam

"Türkiye iş birliğini ilerletmek için adımlar atmayı sürdürecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Etiyopya’nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, Etiyopya’nın bölgesinde huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye’nin desteğinin devam edeceğini de belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin ardından COP32’ye ev sahipliği yapacak olan Etiyopya’yı bu görevi nedeniyle tebrik etti.

Bangladeş Başbakanı Rahman ile gündem ticaret, savunma ve iklim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Antalya’da bulunan Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman’ı da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Bangladeş ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Bangladeş’in ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdürmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Cox's Bazar’daki insani durumun uluslararası toplumun gündeminde kalması için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bangladeş’in iklim değişikliğinin etkilerinin yakından gözlemlendiği ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, taşkın yönetimi ve dirençli altyapı gibi proje ihtiyaçlarının karşılanmasının da COP31’in gündem başlıkları arasında yer aldığını kaydetti. Erdoğan, bu tür sorunların çözümüne "İklim Uygulama Köprüsü" girişiminin katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan’ın Enerji Bakanı Al Saud ile kritik görüşme

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Gündem

Guterres'ten COP31'de dünyaya İsrail çağrısı: Niyeti belli kabul edilemez