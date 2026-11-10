Emine Erdoğan'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
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