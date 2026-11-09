Cumhurbaşkanı Erdoğan Apple Yönetim Kurulu Başkanı Cook’u Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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