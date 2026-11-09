CENTCOM Hazar’ı da karıştırma peşinde

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın gelişmiş silah sistemleri, çift kullanımlı teknolojiler ve yaptırıma tabi malzemeleri kara yoluyla nakletmesini engellemek amacıyla “Iron Gate” (Demir Kapı) adlı yeni bir görev gücü kurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi ise girişimi “Yalnızca kâğıt üzerinde kalan planlardan biri” sözleriyle değerlendirdi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Komutan Amiral Brad Cooper’ın 7 Kasım’da Iron Gate Görev Gücü’nün kurulması talimatını verdiği bildirildi. Yaklaşık 20 sivil ve askeri personelden oluşacak birimin, ABD’nin Florida eyaletindeki Tampa kentinde konuşlandırılacağı belirtildi.

Kara sınırları da dahil

Yeni görev gücünün, diğer ABD devlet kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışarak İran’ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gelişmiş silah sistemleri, çift kullanımlı teknolojiler, yaptırıma tabi malzemeler ve Washington’ın yasa dışı gelir olarak nitelendirdiği kaynakların taşınmasını takip etmeyi ve engellemeyi hedeflediği kaydedildi.

Hürmüz'den Rusya kıyılarına

Amiral Cooper, görev gücünün kurulmasının İran’a karşı denizde uygulanan ablukanın başarısını pekiştireceğini savundu. Cooper, kurumlar arası iş birliğinin artırılmasıyla Tahran yönetiminin terörizmi finanse etme, silah fabrikalarını yeniden inşa etme ve askeri kapasitesini yenileme imkânlarının daha da sınırlandırılacağını ileri sürdü. CENTCOM, son aylarda uygulanan deniz ablukasının İran’ın 25 milyar dolardan fazla ham petrol ihraç etmesini engellediğini iddia etti. Deniz kısıtlamalarının Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki İran limanlarını kapsadığı, yeni görev gücünün ise kara sınırları ve Rusya'nın kıyıdaş olduğu Hazar Denizi'ne odaklanacağı belirtildi. İnsani yardımların kısıtlamalar dışında tutulacağı da ifade edildi.

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Savaş kışkırtıcılığı iddiası

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi eski Direktörü Joe Kent, Washington yönetiminin deniz operasyonlarını kara ablukasına doğru genişletmesini eleştirerek CENTCOM'u diplomatik çabaları baltalamakla ve savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçladı. Kent, bu adımın ABD Başkan Yardımcısı'nın İran ile müzakere yürüttüğü bir dönemde Tahran'ı gerilimi tırmandırmaya teşvik ettiğini savundu.

Kağıt üstünde kalacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de Iron Gate girişimine ilişkin açıklamasında, ABD'nin planını küçümseyerek bunun “yalnızca kâğıt üzerinde kalan planlardan biri” olduğunu söyledi. Yeni görev gücünün Hazar Denizi'ni de kapsayan faaliyetleri, ABD'nin İran'a yönelik baskıyı deniz yollarının ötesine taşıma ve Tahran'ın bölgesel ticaret ve lojistik bağlantılarını sınırlandırma arayışının yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor.

Savaş yanlısı kanadın temsilcisi

CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın, Savaş Bakanı Pete Hegseth ile birlikte Beyaz Saray içindeki üç klikten İran ile savaşı destekleyen ve İsrail ile ilişkileri savunan kanadın temsilcisi olduğu biliniyor. Cooper'ın Netanyahu yönetimi ile de yakın iş birliği içerisinde olduğu ABD medyasına yansıdı.

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