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ABD'nin İran çıkmazı: Savaşı bitirmek için Çin'in kapısını çaldı

21:34, 08/11/2026, Pazar
AA
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Trump yönetimi, İran üzerindeki etkisini kullanması için Pekin'e başvurdu.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, İran'la devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla Pekin'den devreye girmesini istediği öne sürüldü. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Trump'ın desteğiyle Çin yönetimine başvurarak Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep ettiği, Pekin'in de mesajı İran'a ilettiği iddia edildi. Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 18 Kasım'daki görüşmesinde İran konusunun masaya yatırılması bekleniyor.

ABD yönetiminin, İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla Çin'den Tahran üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediği öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesinin ABD'li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'de savaşa yönelik kamuoyu tepkisinin artması nedeniyle İran konusunda diplomatik çözüm arayışının ABD Başkanı Donald Trump yönetimi için en acil ve zorlu mesele olduğu değerlendiriliyor.

Trump'ın desteğiyle Çin hükümetine başvuru

İddiaya göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın desteğiyle Çin hükümetine başvurdu. Bessent, Pekin'den İran üzerindeki etkisini savaşı sona erdirmek için kullanmasını talep etti ve Çin de bu mesajı Tahran'a iletti.

Bu arada, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 18 Kasım'da Çin'de yapacağı görüşmede İran konusunun gündeme gelmesinin beklendiği ileri sürüldü.

Putin de görüşmede yer alacak

Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı iddia edildi.

Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Büyükelçi Cay Cün'ün, savaşın sonlandırılmasına ilişkin diplomatik çabalar kapsamında bölge ülkeleri İran, Umman ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.


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Başlıklar :ABDÇinİransavaş
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ABD'nin İran çıkmazı: Savaşı bitirmek için Çin'in kapısını çaldı
Trump yönetimi, İran üzerindeki etkisini kullanması için Pekin'e başvurdu.
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