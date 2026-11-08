Filistin destekçisi şarkıcıya ABD’de kapılar kapalı

Daha önce bu tavrı nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran’ın turnesinden siyasi baskılarla menedilen Maclemore, bu kez ABD’deki 9 büyük sahnede konser vermesinin engellendiğini belirterek, “Bütün kapıları bana kapatıyorlar” dedi. Macklemore, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelirini Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlayacağı “Özgür Filistin Turnesi”nin Madison Square Garden, Barclays Center, Crypto.com Arena ve diğer 6 büyük ABD konser sahnesi tarafından reddedildiğini bildirdi. Açıklamasında, salonların önce uygun tarihler sunduğunu ancak turun Filistin’e destek sağlayacağının öğrenilmesiyle kapıların tamamen kapatıldığını belirten Macklemore, “20 yıllık tur deneyiminde böyle bir şeyle asla karşılaşmamıştım” diye konuştu. Eğlence sektöründeki nüfuzlu isimlerin Filistin’i açıkça destekleyen sanatçıları susturmaya çalıştığını ifade eden Macklemore, buna rağmen yardım konserleri düzenlemeye devam edeceğini vurguladı.

SOYKIRIMA HEP KARŞIYDI

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'de soykırım işlemeye başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti. Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) bağışlamıştı. Filistin halkına desteği dolayısıyla Macklemore, Sheeran'ın ABD turnesindeki konser programından çıkarılmış, kararın arkasında ABD'li milyarder Robert Kraft'ın olduğu ortaya çıkmıştı. İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, şarkıcının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüştü.

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