Hürmüz Boğazı yakınlarında peş peşe patlamalar

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda dört patlama sesinin duyulduğu, patlama seslerinin nedeninin ise bilinmediği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu.
Adanın bazı bölümleri vurulmuş olabilir
Haberde, patlama seslerinin nedeninin bilinmediği ancak adanın bazı bölümlerinin vurulmuş olabileceği belirtildi.
İran makamlarından patlama seslerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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