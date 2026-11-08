Mısır'da tren faciası: Yedi ölü 112 yaralı

İsrail'de Netanyahu'ya rakip hamle: Hükümet kurma görevi Eisenkot'a verildi
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 27 Ekim'deki genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdi. Meclisteki 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Eisenkot, koalisyonu oluşturmak için 28 gün süreye sahip olacak. Eisenkot, Netanyahu hükümetine güvenini yitiren 74 milletvekiline dikkat çekerek geniş tabanlı bir hükümet kurma çağrısı yaptı.
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