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Gazze'de kış şartları ağırlaşıyor: AB'den Gazze'ye acil insani yardım çağrısı

17:43, 08/11/2026, Pazar
AA
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İsrail, ağırlaşan hava koşullarına rağmen temel insani yardımların bölgeye girişini engellemeyi sürdürürken ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini de ihlal etmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'de kış şartlarının ağırlaştığına dikkati çekerek, bölgeye acilen daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze'deki duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de ailelerin çadırlarına dolan yağmur sularını tencere ve tavalarla boşaltmaya çalıştığına işaret eden Lahbib, selin, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları vurduğunu ifade etti.

Lahbib, yağışların zaten "dayanılmaz boyutlara ulaşan" insani krizi daha da ağırlaştırdığının altını çizdi.

İnsani yardım kuruluşlarının fırtınaya rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Lahbib, "Bölgeye acilen daha fazla insani yardımın ulaştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım ve kış şartları

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Gazze nüfusunun ezici çoğunluğu derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'de kışın bastırmasıyla yüz binlerce kişinin sığındığı çadırlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İsrail, ağırlaşan hava koşullarına rağmen konteyner, barınma malzemesi ve temel insani yardımların bölgeye girişini engellemeyi sürdürürken ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini de ihlal etmeye devam ediyor.


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Başlıklar :ABgazzeKış Şartları
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Gazze'de kış şartları ağırlaşıyor: AB'den Gazze'ye acil insani yardım çağrısı
İsrail, ağırlaşan hava koşullarına rağmen temel insani yardımların bölgeye girişini engellemeyi sürdürürken ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini de ihlal etmeye devam ediyor.
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