70 bin çadır su altında

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te başlattığı soykırım sürecinde düzenlediği vahşi bombardımanlar, Gazze’yi bir enkaz yığınına dönüştürdü. Bir yıl önce ilan edilen ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürerken, kış şartlarının da bastırmasıyla altyapısı felç olmuş bölgede sık sık sel felaketleri yaşanıyor. Filistinliler ise hayatın devamı için işgal ve kuşatma şartlarına direnmeye çalışıyor. Önceki gün (Cuma) 250 çift, Gazze’nin batısındaki sahil bölgesinde yerle bir olmuş bina enkazları arasında düzenlenen bir toplu düğünle evlendirildi. Önceki gece boyunca şiddetlenen yağmurun sebep olduğu seller, Gazze’nin çeşitli bölgelerinde yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırları bir kez daha sular altında bıraktı. Oluşan manzara, İsrail’in Gazze’de yaşayan 2 milyonu aşkın Filistinliyi mahkum ettiği felaketi bir kez daha ortaya koydu.

70 BİN ÇADIR SU ALTINDA

Çadır kamplarda yaşayan Gazeliler, cuma günkü renkli düğün töreninin ardından cumartesi günü bir sel felaketine uyandı. Gece boyunca yağan yoğun yağmur, İsrail ordusunun üç yıldır süren saldırıları yüzünden yok olan altyapı nedeniyle sele sebep oldu. Sel nedeniyle başta cuma günkü düğün töreninin yapıldığı Gazze’nin batısındaki çadır kampları olmak üzere, kuzeydeki Cibaliye, orta kesimdeki Nusayrat Kampı ve güneydeki Deyr el-Belah ve Han Yunus’ta binlerce çadır sular altında kaldı. Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, yağışın sürdüğü 12 saat içinde 70 bin çadırın su altında kaldığı ve yaklaşık 3 milyon dolarlık maddi zararın oluştuğu bildirdi.

HALİMİZ BU

Deyr el-Belah’ta çadırları su basarken, Filistinliler geceyi sel sularıyla mücadele ederek geçirdi. Çadırlardaki yataklar, kıyafetler ve kişisel eşyalar çamur içinde kaldı. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirine konuşan bir Filistinli ise çadırları göstererek, Gazze’nin gerçekliğini anlattı: “Gece boyunca böyleydik. Her şeyimiz sular altında kaldı. Halimiz böyle, sana ne diyeyim ki? Kış olduğunda her yağışta bunu yaşıyoruz.”

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500 GENÇ EVLENDİRİLMİŞTİ

Cuma günü, Gazze’nin batısındaki sahil boyunca uzanan ve çevresinde çadırların kurulduğu yol üzerinde düzenlenen bir törenle maddi durumları olmayan 500 genç için düğün töreni düzenlenmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) “El-Faris eş-Şehm 3 Operasyonu Destek Komitesi” tarafından, Sakr bin Muhammed el-Kasımi Hayır ve İnsani Yardım Vakfının desteğiyle düzenlenen tören, “Sevinç Elbisesi-3” adı altında yapıldı. 250 damat takım elbiseleriyle, 250 gelin ise renkli Filistin nakışlarıyla süslenmiş beyaz gelinlikleriyle tören alanında yerini aldı. Altın rengi süslemeli başlıklar takan, geleneksel işlemeli örtüler kullanan ve ellerinde çiçek buketleri taşıyan gelinler, sevinçlerini paylaştı. Tören kapsamında, ağır hasarlı binalara Filistin bayrakları asıldı.

Bu manzara dünyaya utanç

Hamas hareketi, İsrail tarafından evleri yıkılmış binlerce Filistinlinin sığındığı çadırların sular altında kalmasının "uluslararası toplumun alnında bir utanç lekesi" olduğunu bildirdi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, uluslararası toplumun İsrail'i Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmaya zorlayamadığını ve bölgede yaşanan insani felaketten İsrail'in yanı sıra ilgili uluslararası kurumların da sorumlu olduğunu belirtti. Arap Birliğine de seslenen Kasım, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için ı, Filistin halkına karşı ulusal ve insani sorumlulukların yerine getirilmesini istedi.

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