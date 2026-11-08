İsrail'de hükümeti Eisenkot kuracak

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Herzog'un, Eisenkot'u bugün yerel saatle 17.00'de hükümet kurma yetkisi vermek üzere Ofise davet ettiği belirtildi. Açıklamada, Herzog'un yaptığı istişare toplantılarında, seçimler sonucunda İsrail Meclisi'ne girmeye hak kazanan 120 milletvekilinden 67'sinin hükümet kurma yetkisini muhalefet lideri Eisenkot'a verme tavsiyesinde bulunduğu hatırlatıldı. Buna karşın mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 46 milletvekilinin desteğini alabildiği, Netanyahu'nun son koalisyonunda yer alan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisinin ise 7 milletvekiliyle kimseyi önermemeyi tercih ettiği aktarıldı. Herzog'un, hükümet kurma yetkisi verme niyetini Eisenkot'a bildirdiği belirtilen açıklamada, "Temel Yasa" uyarınca Eisenkot'un yetkiyi aldıktan sonra hükümet kurabilmek için 28 gün süreye sahip olacağı, ihtiyaç olması halinde kendisine 14 gün ek süre verileceği ifade edildi.
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