Ortak Liste vekilinden çağrı: ‘Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi’

İsrail’de 27 Ekim’de yapılan genel seçimlerin kesinleşmiş sonuçlarına göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot önderliğindeki muhalefet bloku ise 48 milletvekili çıkardı. Her iki grup da 120 sandalyeli mecliste hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamadı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden listeler tarihi bir başarıyla 19 sandalye elde ederek koalisyon görüşmelerinde kilit rol üstlendi. Kesin sonuçların dün açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un liderlerle istişareye başlaması bekleniyor. Ortak Liste, Eisenkot öncülüğünde bir hükümet kurulmasına sıcak bakarken muhalefet bloğundaki bazı sağcı isimler Filistinli milletvekilleriyle koalisyon kurulması halinde desteğini çekeceğini açıkladı.

Ofer Cassif

BAŞKA SEÇENEK YOK

İsrailli milletvekili Ofer Cassif, Ortak Liste ve Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun hükümet ortak hükümet kuramamasının temel sebebinin blok içerisinde çok sayıda ırkçı unsurun yer alması olduğunu belirtti. Cassif, muhalif blok içerisindeki bu unsurların İsrail vatandaşı Filistinlilerin ve onların temsilcileriyle iş birliğine yanaşmadığını vurguladı. Cassif, muhalif blok içerisindeki ırkçı kişiliklerin İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğine dayalı herhangi bir formülü reddettiğinden kaydederek, "Umarım ve inanıyorum ki Sayın Eisenkot sonunda İsrailliler ve bölge açısından en büyük tehlikenin, Netanyahu'nun kendisi ve faşist müttefikleri olduğunu anlayacaktır. Diğer muhalefet unsurları da bunu anlarsa mevcut hükümeti devirmek için iş birliği yapmaktan başka seçenek olmadığını görecekler. Şu anda asıl düşmanımızın Netanyahu ve onun çetesi olduğunu biliyoruz. Onu iktidardan uzaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

İRAN SADECE TESADÜF

Meclis Başkanı Amir Ohana'nın son 4 yıldır meclisin değil de Netanyahu ve koalisyonun temsilcisi ve hatta hizmetçisi gibi davrandığı değerlendirmesinde bulunan Cassif, Ohana'nın değiştirilmesi gerektiğini ve bunu sağlayacak çoğunluğa muhalefetin sahip olduğunu belirtti. Yeni kurulacak hükümetle de anlaşmazlık yaşayacaklarını bilmelerine rağmen Netanyahu ve ortaklarını iktidardan uzaklaştırma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Cassif, "İsrail, Filistinliler, bölge ve hatta daha geniş bir coğrafya açısından en büyük düşman ve en büyük risk Netanyahu ve ekibi" diye konuştu. Cassif, hem ABD Başkanı Donald Trump hem Netanyahu'nun kendi çıkarları söz konusu olduğunda başlatacakları savaşların kime karşı olduğunun önemi kalmadığına dikkati çekerek, "İran sadece bir tesadüf. Hedef başka bir ülke de olabilirdi" dedi.

FİLİSTİNLİLER HEDEFTE

Ortak Liste olarak başarılı olma umudu vermelerinin İsrail vatandaşı Filistinlileri sandığa gitmeye teşvik eden bir diğer unsur olduğuna işaret eden Cassif, yüksek katılım oranının hem ırkçı bir hükümet korkusu hem başarı umudundan kaynaklandığını dile getirdi. Cassif, Likud Partisi ve aşırı sağcı siyasilerin İsrail vatandaşı Filistinli seçmenler üzerinden haftalardır "hile senaryosu" hazırladıklarını kaydederek, "Bu nedenle seçimlerin ertesi günü, Arap seçmenlerin sandığa katılımının çok yüksek olduğunu gördüklerinde bu asılsız iddiaları daha da güçlendirerek sürdürmeleri kimse için sürpriz olmamalı" ifadelerini kullandı. Cassif, seçimlerde hile yapıldığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Cassif, her şeye rağmen Likud ve aşırı sağcı siyasilerin seçim sonuçlarını gayrimeşru gösterme girişimlerinin devam ettiğini belirterek, İsrail vatandaşı Filistinli seçmenleri günah keçisi ilan etmenin kolay olması nedeniyle hedef haline geldiğini söyledi.

Seçim sonucu onaylandı