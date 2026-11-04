İsrail saldırısında bir gözünü kaybeden Filistinli çocuk protez göz bekliyor
12:32, 04/11/2026, Çarşamba
AA
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinden zorla göç ederek Gazze kentinin Nasr Mahallesi'ne sığınan 16 yaşındaki Filistinli Halid eş-Şenbari, İsrail ordusunun sivilleri hedef alan hava saldırısında sağ gözünü kaybetti. İsrail'in abluka ve aralıksız bombardımanı altındaki Gazze'de çöken sağlık altyapısı ve yetersiz imkanlar nedeniyle ameliyat olamayan Şenbari, göz çukurunun deforme olmasını önleyecek protez göz operasyonu acil destek bekliyor.
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